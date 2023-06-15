На станції зараз перебувають представники "Росатома" та військові.

На Запорізькій атомній електростанції зараз перебувають представники "Росатома" та російські військові. Від окупантів можна очікувати що завгодно.

Коментуючи питання, чи вдадуться загарбники до акту тероризму на ЗАЕС, як це сталося на Каховській ГЕС, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що це питання викликає головне занепокоєння.

"Там є представники "Росатому", там є військові, є різні групи людей. І від них можна очікувати що завгодно", - повідомив чиновник в інтерв‘ю УНІАН.

Окупація росіянами Запорізької АЕС - останні новини

Запорізька атомна електростанція перебуває під окупацією ворога з березня минулого року. З того часу вона неодноразово перебувала на межі катастрофи.

Через трагедію на Каховській ГЕС ситуація на ЗАЕС стала ще напруженвшою. Ставок охолодження атомної станції не має штатного підживлення водою. Проте останніми днями рівень води в ньому стабільний.

9 червня стало відомо про те, що останній енергоблок ЗАЕС виведуть у "холодний" режим, бо в іншому випадку ставок-охолоджувач на ЗАЕС буде швидше випаровуватись.

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