Ситуація на Запорізькій атомній електростанції станом на вівторок, 20 червня, не є критичною.
У ставку-охолоджувачі достатньо води для охолодження реактора, розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в ефірі каналу "Ми-Україна". За його словами, ставок-охолоджувач наповнюють водою зі свердловин.
"Якщо говорити щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, то вона некритична. У ставку-охолоджувачі вода є - 16,6 метра, це достатньо для того, щоб охолоджувати наш реактор. На жаль, вода впала, і зараз зі свердловин беруть воду і наповнюють ставок-охолоджувач…", - поділився чиновник.
Останні новини про ЗАЕС, які треба знати
Росіяни у ніч на 6 червня зруйнували дамбу Каховської гідроелектростанції, і після цього вода неконтрольовано витікала з Каховського водосховища та затоплювала десятки населених пунктів.
Варто зазначити, що на ЗАЕС воду, яка надходила з Каховського водосховища, використовували для охолодження реактора. Якщо у ставку-охолоджувачі не буде достатньої кількості води, на атомній електростанції може трапитися аварія.
Жителів міста-супутника ЗАЕС Енергодара перший заступник мера закликав бути готовими до того, що на об'єкті у будь-який момент ситуація може стати неконтрольованою.
Довідка УНІАН. Російські загарбники окупували Енергодар та Запорізьку атомну електростанцію ще на початку повномасштабного вторгнення. Вороги відкрито заявляли, що замінували ЗАЕС.