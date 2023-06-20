У ставку-охолоджувачі достатня кількість води, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції станом на вівторок, 20 червня, не є критичною.

У ставку-охолоджувачі достатньо води для охолодження реактора, розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в ефірі каналу "Ми-Україна". За його словами, ставок-охолоджувач наповнюють водою зі свердловин.

"Якщо говорити щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, то вона некритична. У ставку-охолоджувачі вода є - 16,6 метра, це достатньо для того, щоб охолоджувати наш реактор. На жаль, вода впала, і зараз зі свердловин беруть воду і наповнюють ставок-охолоджувач…", - поділився чиновник.

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Росіяни у ніч на 6 червня зруйнували дамбу Каховської гідроелектростанції, і після цього вода неконтрольовано витікала з Каховського водосховища та затоплювала десятки населених пунктів.

Варто зазначити, що на ЗАЕС воду, яка надходила з Каховського водосховища, використовували для охолодження реактора. Якщо у ставку-охолоджувачі не буде достатньої кількості води, на атомній електростанції може трапитися аварія.

Жителів міста-супутника ЗАЕС Енергодара перший заступник мера закликав бути готовими до того, що на об'єкті у будь-який момент ситуація може стати неконтрольованою.

Довідка УНІАН. Російські загарбники окупували Енергодар та Запорізьку атомну електростанцію ще на початку повномасштабного вторгнення. Вороги відкрито заявляли, що замінували ЗАЕС.

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