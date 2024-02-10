Військове командування РФ надає пріоритет наступу на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав командний пункт Західного угруповання військ РФ на Куп’янському або Лиманському напрямку.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, очільник Міноборони РФ під час візиту отримав доповіді російського командування про ситуацію на передовій.

Аналітики нагадали, що у жовтні минулого року Шойгу відвідував командний пункт Східного угруповання військ на Донецькому напрямку і після цього окупанти розпочали локалізовану наступальну операцію в районі Авдіївки.

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"Візит Шойгу може свідчити про те, що Західне угруповання військ переоцінює аспекти своєї поточної наступальної операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна після того, як інтенсивні російські наступи в січні призвели до лише незначних тактичних успіхів у цьому районі", - розповіли у відомстві.

Також, на думку експертів, це може свідчити про те, що російське військове командування надає пріоритет наступальним операціям на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Війна в Україні - бої на Куп'янському напрямку

Росіяни вже тривалий час йдуть нон-стоп на жорсткі бойові дії біля Куп’янська, кладуть величезну кількість своєї піхоти в лобових штурмах. Про це розповів командир взводу 1-го Десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої ДШ Поліської бригади ДШВ ЗСУ Станіслав Краснов.

За даними Forbes, російські загарбники зібрали на Куп'янському напрямку близько 500 танків, понад 600 бойових машин і близько 40 тисяч солдатів.

У РНБО оцінили ризик захоплення Куп'янська до березня.

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