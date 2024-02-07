Тактика окупантів змінюється з приїздами нових підрозділів з новими командирами.

Росіяни вже тривалий час йдуть нон-стоп на жрсткі бойові дії біля Куп’янська, кладуть величезну кількість своєї піхоти в лобових штурмах. Про це розповів командир взводу 1-го Десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої ДШ Поліської бригади ДШВ ЗСУ Станіслав Краснов, інформуючи про ситуацію в районі лісів Куп’янська, де ворог зараз намагається прорвати лінію оборони ЗСУ та захопити висоти.

"На нашому напрямку ситуація стабільно дуже напружена. Росіяни постійно намагаються штурмувати. Безперервно, цілодобово різними методами йдеть на штурм. І це вже продовжується досить довгий час. Вони заявляли ще перед новим роком, що Новий рік – це крайня дата, коли вони збираються захопити Куп’янськ. Але завдяки просто нелюдській стійкості, мужності наших військ і професійності командирів їм взагалі не вдалось просунутись, ні на метр ніде", - зазначив Краснов.

Військовий зауважив, що ворог не залишає надії захопити Куп’янськ, тому що він для росіян стратегічно важливий. Краснов пояснив, що метою ворога є взяти висоту, яка знаходиться біля Куп’янська. "Якщо туди поставити артилерію, то вони зможуть на десятки кілометрів навкруги контрлювати все", - сказав він.

Відео дня

Тому, за словами Краснова, противник не припиняючи постійно йти в штурми, паралельно відновлює сили, щоб прорвати цей напрямок.

Військовий зауважив, що ворог намагається змінювати тактику, але це все одно не дає результату.

"Тут уже довгий час відчувається, що вони намагаються проламати нашу лінію оборони. Бо піхотні штурми, мабуть вже в районі двох місяців не зупиняються щодня. І вдень, і вночі. Вони намагаються штурмувати постійно. Збільшення, зменшення сил ворога - не відчувається… На лінії фронту тут нон-стоп йдуть на жорсткі бойові дії. Відчувається тільки, що в них постійно змінюється тактика. Якщо в них не виходять ці "м’ясні штурми" - піхотні, коли вони кладуть просто ведличезну кількість своєї піхоти в лобові штурми, вони міняють (тактику), намагаються заїхать, гаприклад, бронетехнікою, танками. Я так розумію, що наші війська винищують у них повністю підрозділ, який вони кидають на штурм, тоді заїжджають нові підрозділи з новими командирами, новою тактикою", - розповів Краснов.

За його словами, з відкритих джерел видно, що у полон потрапляє на цьому напрямку піхота "різної якості", але в основному ті що йдуть уперед – штурмовики – це так званий "Шторм Z".

Ситуація на Куп'янському напрямку - останні дані

Як повідомляв УНІАН, днями видання Forbes написало, що Росія зібрала на Куп’янському напрямку близько 500 танків, більше 600 бойових машин та близько 40 тисяч солдатів, щоб відвоювати назад територію Харківської області, з якої їх вигнали ЗСУ восени 2022 року.

У виданні заявили про черговий термін РФ щодо захоплення Донецької та Луганської областей та частини Харківської області до річки Оскіл - до березня 2024 року. Строк "до березня" пояснюється "виборами Путіна" у Росії. "Шматочок Харківщини був би подарунком Путіну на день виборів від російської армії в Україні", – написало Forbes.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, реагуючи на черговий "термін" нагадав, що окупаційні війська наступають на цьому напрямку із лютого 2022 року, але ЗСУ відбивають атаки ворога. За його словами, обороноздатність області постійно посилюється, а збройні сили України готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування. "Нам є що протиставити ворогу", - зазначив Синєгубов.

У РНБО оцінили ризик захоплення Куп'янська до березня, зазначивши, що статистика, наведена Forbes, відрізняється від реальності.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко додав, що потрібно, щоб на Заході розуміли серйозність ситуації, особливо ті, хто ухвалюють рішення щодо допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: