ЗСУ готові до будь-яких подальших сценаріїв, кажуть в ОВА.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов прокоментував статтю Forbes, у якій йдеться про наступ загарбницької армії РФ на Куп’янському напрямку.

У своєму Telegram-каналі він зазначив, що окупаційні війська наступають на цьому напрямку із лютого 2022 року, а також намагаються знову окупувати території, з яких їх вибили ЗСУ, оскільки для них цей напрямок є логістично важливим. Також загарбники щодня застосовують по Куп'янщині увесь свій арсенал зброї.

"Вже понад півроку на всіх ділянках фронту точаться важкі бої, росіяни ведуть штурмові дії високої інтенсивності. Але ЗСУ весь цей час відбивають атаки ворога, ми постійно посилюємо обороноздатність всієї області. Збройні сили готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки. Нам є що протиставити ворогу", - додав Синєгубов.

Наступ РФ на Харківщині: що відомо

За даними Forbes, наразі російські загарбники зібрали на Куп’янському напрямку близько 500 танків, більше 600 бойових машин та близько 40 тисяч солдатів.

У статті повідомляється, що до виборів у Російській Федерації окупанти хочуть повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також частину Харківщини.

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