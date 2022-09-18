Росіяни підготували ряд диверсійних заходів з 17 по 20 вересня на окупованих територіях.

Стрілянина у центрі Херсона 17 вересня була російською провокацією.

Про це в ефірі українського телемарафону розповіла керівниця прес-центру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Вона зауважила, що ще напередодні в українських Збройних силах наголошували про заплановані рашистами пропагандистські провокації з 17 по 20 вересня.

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Метою провокацій є спроба переконати мешканців окупованих територій, за звільнення яких наразі ведуться бої, що ЗСУ ідуть їх не "звільняти", а "захоплювати".

"Саме тому провокації зі стріляниною посеред Херсона, провокації з вибухами, різного роду заходи, які вони висвітлюють у першу чергу на своїх пропагандистських каналах, саме на це треба звертати увагу. Якщо подія ще не завершилась, а кореспондент рашистського телебачення вже у вирі подій, робіть висновки", - розповіла Гуменюк.

Як писав УНІАН, у суботу ввечері російські війська відкрили вогонь на вулицях Херсона. На той час у Херсонській області повітряної тривоги не було. Росіяни заявили про контртерористичну операцію з начебто виявлення українських ДРГ.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході країни. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що звільнена майже вся територія Харківської області.

На деокупованих територіях правоохоронці продовжують знаходити останки військових і цивільних зі слідами тортур.

Успіхи Збройних сил України на півдні даються дуже важкими боями і зусиллями, зазначила представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк: "Просування не таке стрімке і швидке, як би нам хотілося, але досить результативне".

У районі ГЕС у Новій Каховці окупанти затопили 9 вагонів для побудови переправи з метою підготовки шляхів відступу.

До оборони ЗС РФ готуються як на сході (смуга Сватове - Кремінна), так і на півдні - в Херсоні. Посилено перевірки громадян, ворог продовжує захоплювати в полон цивільне населення нібито через "зв'язки з ЗСУ та СБУ".

Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 54 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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