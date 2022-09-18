Напередодні російські військові відкрили вогонь на вулицях окупованого Херсона. Вони заявили про нібито проведення контртерористичної операції з виявлення українських ДРГ.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що причиною масштабної стрілянини у Херсоні є конфлікти між окупантами.

Про це радник керівника ОП написав у Twitter.

"Масштабна стрілянина в центрі Херсона - ще один прояв напруги, що наростає між ПВК, зеками, "кадирівцями", військовими РФ та ФСБ. Кількість "побутових конфліктів" збільшується. Сторони агресивно ділять награбоване перед втечею на тлі новин про наближення Збройних сил України", - зазначив Подоляк. Відео дня

Як повідомляв УНІАН, ввечері 17 вересня російські військові відкрили вогонь на вулицях окупованого Херсона. На той час в Херсонській області повітряної тривоги не було. Росіяни заявили про нібито проведення контртерористичної операції з виявлення українських ДРГ.

Керівниця прес-центру ОК "Південь" Наталя Гуменюк пояснила, що стрілянина є частиною диверсійних заходів, які росіяни проводять на окупованих територіях щ 17 по 20 вересня з дискредитації ЗСУ.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході країни. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що звільнена майже вся територія Харківської області.

На деокупованих територіях правоохоронці продовжують знаходити останки військових і цивільних зі слідами тортур.

Успіхи Збройних сил України на півдні даються дуже важкими боями і зусиллями, зазначила представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк: "Просування не таке стрімке і швидке, як би нам хотілося, але досить результативне".

У районі ГЕС у Новій Каховці окупанти затопили 9 вагонів для побудови переправи з метою підготовки шляхів відступу.

До оборони ЗС РФ готуються як на сході (смуга Сватове - Кремінна), так і на півдні - в Херсоні. Посилено перевірки громадян, ворог продовжує захоплювати в полон цивільне населення нібито через "зв'язки з ЗСУ та СБУ".

Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 54 480 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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