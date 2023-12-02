Їхні повідомлення потрапляють в українські перехоплення, включаючи документи, скріншоти розмов і медіа-файли.

Російське командування скаржиться на військових, які на фронті використовують власні телефони та спілкуються через WhatsApp і SMS.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), окупантів не одноразово попереджали про небезпеку користування соцмережами та інтернетом, однак вони нехтують словами командування.

"WhatsApp та інші повідомлення, які надсилають російські військові, потрапляють в українські перехоплення, включаючи документи, скріншоти розмов і медіа-файли", - пояснили аналітики.

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Зазначається, що російське командування звинуватило використання мобільних телефонів у нищівному ударі ЗСУ по району зосередження в Макіївці Донецької області напередодні Нового року 2023 року. Протягом року ворог намагався вирішити дану проблему, але схоже, що не вдалось.

Війна в Україні - останні новини

Сили оборони України за поточну добу відбили близько 60 атак російських загарбників на фронті. Найбільше російські окупанти намагалися штурмувати українські позиції на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

У листопаді Силами оборони України було ліквідовано близько 28 тисяч 550 осіб особового складу противника та знищено 3 тисяч 90 одиниць російського озброєння та військової техніки.

Станом на 1 грудня Російська Федерація втратила на війні проти України вже 330 040 солдат.

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