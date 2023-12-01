Найбільше російські окупанти намагалися штурмувати українські позиції на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Сили оборони України за поточну добу відбили близько 60 атак російських загарбників на фронті.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соцмережі. "Протягом доби відбулось 67 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні. Зокрема, на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони України відбито 9 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Крім того, на Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де Силами оборони відбито 7 атак. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

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Разом з тим, на Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Маркове, Часів Яр, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

Також, на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 16 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське Донецької області.

До того ж, на Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

При цьому, на Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне, Макарівка, Рівнопіль Донецької області.

Водночас, на Запорізькому напрямку противник 10 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Малинівка, Чарівне, Роботине, Степове, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - сказано у зведенні.

Війна в Україні: новини

30 листопада бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що понад 60 російський загарбників здалися в полон на Таврійському напрямку за останні 20 днів.

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