Російські військові викрали чиновника 28 березня.

У Херсонській області розпочато провадження за фактом викрадення окупантами міського голови Голої Пристані Олександра Бабича.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, 28 березня військовослужбовці Збройних сил РФ, погрожуючи вогнепальною зброєю, викрали і утримують в заручниках голову Голопристанської міської ради Олександра Бабича.

За фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України) розпочато кримінальне провадження.

У відомстві додали, що наразі вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин події та причетних осіб.

Днем раніше в окупованому Генічеську викрали депутата "Слуги народу" Олексія Коновалова, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Від також поінформував, що були непідтверджені повідомлення про викрадення мера Голої Пристані Олександра Бабича і голови селища Каланчак Світлани Фоміної.

Викрадення мерів російськими військовими: що відомо

Як повідомляв УНІАН, відомо про численні випадки викрадення окупантами глав українських міст і сіл.

Зокрема, 23 березня військовослужбовці Збройних сил РФ прийшли додому до старості села Мотижин Київської області, незаконно затримали її, її чоловіка і Сина і вивезли їх у невідомому напрямку.

21 березня викрали Циркунівського сільського голову Миколу Васильовича Сікаленка на Харківщині.

11 березня стало відомо про викрадення міського голови Мелітополя Івана Федорова. 14 березня в Запорізькій обласній військовій адміністрації заявили, що викрадений окупантами мер Мелітополя знаходиться в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм".

16 березня Федорова в результаті спецоперації звільнили з полону окупантів.

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