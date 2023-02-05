Вражено електролінії, газопровід та водопровід.

Внаслідок ранкового обстрілу у Чорнобаївці поранено мешканця, є руйнування житлових будинків та інфраструктури.

"Сьогодні близько 5 ранку ворог масованим вогнем вкрив Чорнобаївку. Ворожі снаряди пошкодили 6 житлових будинків. Також руйнувань зазнали й життєво важливі комунікації – електролінії, газопровід та водопровід", – повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, через російський обстріл одна людина дістала поранення. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу.

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Атаки РФ по Херсонській області

Після деокупації правобережжя Херсонщині російські окупанти продовжують тероризувати звільнені території постійними обстрілами. Тільки за минулу добу окупанти 60 разів атакували населені пункти Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків тощо. Чимало "прильотів" саме в звільненому Херсоні, єдиному обласному центрі, який під час повномасштабної війни росіянам вдавалося загарбати. Наразі в місті залишилося лише близько 20% населення - містяни виїжджають через постійні обстріли.

Мета постійних обстрілів незрозуміла, але у британській розвідці припускають, що росіяни хочуть погіршити моральний стан цивільних і стримувати будь-які українські контратаки через Дніпро у такий спосіб.

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