Через окупантів напівсиротами залишилися 12 дітей, з'ясували журналісти.

У Сумській області шість лісівників загинули внаслідок розстрілу автомобіля, в якому вони пересувалися, прониклою на нашу територію диверсійно-розвідувальною групою супротивника.

Загинули 31-річний Олександр Глущенко (напівсиротою лишилася маленька донька), 33-річний Сергій Заболотний, у якого були дві маленькі доньки, його ровесник Іван Романченко (мав сина), 35-річний Андрій Бураков (лишився маленький син), 48-річний Сергій Волков (залишилось два сини та дві доньки) і 50-річний Андрій Михайленко (тепер без батька донька та двоє синів), розповів очільник філії "Свеське лісове господарство" Олег Закусило в коментарі ТСН.ua.

Співрозмовник додав, що трагедія трапилася тоді, коли лісівники їхали у прикордонний район, щоб провести облік лісових насаджень. За його словами, військові дали дозвіл на проїзд та проведення роботи.

"Раніше була інформація, що це був артобстріл, але це не так. Зайшла ворожа ДРГ, яка впритул розстріляла наших співробітників… Спочатку ДРГ почала обстрілювати село, лісівники це почули та вирішили виїхати з того місця, де перебували. На лісовій дорозі, як виявилось, була засідка ДРГ, яка їх і розстріляла", - додав Закусило.

Очільник філії "Свеське лісове господарство" зазначив, що супротивники спеціально понад добу не давали забрати тіла вбитих, над місцем злочину літав безпілотник.

"…не було можливості забрати тіла наших колег. Зараз їх забирають, перевантажують в іншу автівку, потім повезуть на розтин, потім похорон", - додав він.

Загибель лісівників у Сумській області - що повідомлялося раніше

14 червня у Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що російські загарбники з артилерії поцілили в автомобіль УАЗ, в якому їхали працівники Держлісгоспу. За відомостями місцевої влади, унаслідок ворожого обстрілу загинули семеро лісівників.

Варто зазначити, що росіяни вже багато разів обстрілювали прикордоння регіону. Унаслідок ворожих атак є жертви, руйнування та постраждалі. Крім того, в Сумську область з РФ не раз намагалися проникнути диверсанти.

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