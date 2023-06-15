Волонтери, серед яких іноземець, допомагали з проведенням евакуації цивільного населення.

У середу, 14 червня 2023 року, російські окупаційні війська вчергове обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки постраджали волонтери.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, окупанти вдарили по місту біля 18:50. За попередніми даними, росіяни здійснили мінометний обстріл.

"Внаслідок цього травмовано двох волонтерів, серед яких іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення", – зазначається в повідомленні. Крім того, в результаті атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли українських міст: останні новини

14 червня росіяни вчергове атакували прикордоння Чернігівської області. Внаслідок обстрілу Новгород-Сіверського загинула місцева жителька. 55-річна жінка в момент ворожого удару поралася по господарству.

Крім того, противник не припиняє атакувати Харківщину. У Харківській ОВА розповіли про тактику ворога – росіяни щоденно гатять по прикордонню області, щоб знизити концентрацію уваги ЗСУ на деокупації. За словами Олега Синєгубова, лише за добу приблизно 20 населених пунктів Харківщини були обстріляні ворогом з гелікоптерів, з артилерії, танків, мінометів.

Вас також можуть зацікавити новини: