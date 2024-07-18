За словами військового, своїм наступом на Харківщину ворог змусив ЗСУ перекинути свої сили на нову ділянку фронту.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що під час наступу на Харківщину, який розпочався у травні, росіянам не вдалося повністю втілити своїх планів, однак вони змусили українських захисників розтягнути свої сили. Про це він сказав в інтерв'ю Radio NV.

"Уже не вперше плани росіян не збіглися з тим результатом, на який вони сподівалися… Частково все ж таки своїх цілей вони досягли — змусили нас розтягнути сили, перекинути підрозділи на нову ділянку фронту, витратити ресурси. Проте навіть найменшого результату на полі бою вони не отримали. І зараз думають над тим, як зібрати знову раму, знайти нові підрозділи для того, аби спробувати далі хоч якось відновити наступ", - зазначив військовий.

За його словами, цим наступом ворог планував наблизитися до Харкова, щоб можна було знищувати місто, залякувати місцеве населення і створювати умови для подальшого просування. Окрім того, росіяни планували наступ на Харків і з боку Луганської області, протиснувши лінію оборони України.

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"Їхні плани були досить очевидні, проте в реальному житті вони не змогли їх втілити", - констатував Жорін.

Також він розповів, що підрозділи 3-ї ОШБр були перекинуті на Харківщину ще до початку наступу.

"Ми трохи заздалегідь встигли перекинути свої підрозділи, і саме тому нам вдалося, наприклад, у напрямку Борової досить ефективно зупинити і знищити величезну кількість росіян, які планували просунутися на тій ділянці і далі розвивати успіх вже на Ізюм, Харків. Тому наші сили були перекинуті трохи завчасно. Не скажу, що нам вистачало сил і ресурсів для того, щоби стримувати (росіян), але тим не менше, виходячи з того, що в нас було, ми змогли організувати ефективну оборону, знищуючи росіян. Це призвело до того, що ворог втратив боєздатність цілої дивізії і зараз думає, де знайти нові місця для спроб просування, тому що на тих ділянках в нього нічого не вийшло", - додав Жорін.

Наступ росіян на Харківщині – деталі

Російська армія 10 травня пішла у наступ на півночі Харківської області, захопивши близько десяти сіл поблизу кордону та скеровуючи свої зусилля на захоплення Вовчанська. Окупантам вдалося зайняти частину міста, там відбувались вуличні бої.

10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося зупинити наступ росіян на Харківщині. Він також додав, що втрати ворога є досить суттєвими.

Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко зазначив, що російські окупаційні війська не мають успіху на Харківському напрямку. Бої там мають високоінтенсивний характер.

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