3 березня CNN повідомляв про підрив мосту в напрямку Хромового. Водночас поліція повідомила, що до Бахмута все ще можна дістатися ґрунтовими дорогами й полями.

Триває забезпечення українського угрупування ЗСУ у Бахмуті попри підрив окупантами мосту у напрямку села Хромове 3 березня, цитує Укрінформ речника Східного угрупування сил ЗСУ Сергія Череватого.

"Зараз наші інженери, логісти роблять все. І такого гатунку випадки, у тому числі намагання взяти траси під вогневий або безпосередній контроль, показували, що ми знаходили, як із ситуації вийти, і забезпечуємо постачання в Бахмут боєприпасів, амуніції, продуктів і всього необхідного, і також забираємо наших поранених", - сказав Череватий.

Через підконтрольні Україні території з Бахмута донедавна вели дві дороги: повз сусідні населені пункти Хромове та Іванівське.

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Хромове - селище у Бахмутській міській громаді Бахмутського району Донецької області. Воно примикає до північно-західної околиці Бахмута.

Попри те, що шляхи контролюються українськими військами, проте вони обстрілюються російськими загарбниками і мають пошкодження, які роблять їх непридатними для проїзду.

3 березня CNN повідомляв про підрив мосту в напрямку Хромового. Водночас поліція повідомила, що до Бахмута все ще можна дістатися ґрунтовими дорогами й полями.

Війна новини - ситуація у Бахмуті

Згідно з даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. За даними Генштабу, там тривають запеклі бої.

Інтенсивність боїв за Бахмут дуже висока, зауважив офіцер ЗСУ Олександр Ябчанка: "Якщо відверто і буквально, росіяни просто устилають тілами нашу землю. Є місця, де їхні трупи (лежать - УНІАН) у декілька шарів. Це без перебільшення".

За словами експерта Олександра Коваленка, перед командуванням окупаційних сил поставлено завдання закрити питання з Бахмутом до Великодня, тобто - до 16 квітня. На підмогу "вагнерівцям" Путін кинув професійну десантуру, проте й вона опиняється під артилерійським і мінометним вогнем ЗСУ. Найзапекліші бої тривають на вулиці Чайковського, бо саме через неї проходить "дорога життя" ЗСУ.

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