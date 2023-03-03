Життєво важлива транспортна артерія для оборонців міста-фортеці.

Вночі з 2 на 3 березня російські війська підірвали важливу транспортну споруду поблизу Бахмута. Як повідомляє CNN, окупанти зруйнували міст, який з'єднує Бахмут із селищем Хромове.

Ресурс дізнався про цю інформацію у поліції Донецької області. У правоохоронних органах заявили, що найближчими днями спробують полагодити міст, адже це життєво важлива артерія для евакуації мирних жителів і перевезення вантажів, наприклад боєприпасів.

Водночас поліція повідомила, що до Бахмута все ще можна дістатися ґрунтовими дорогами й полями.

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Зазначимо, що з Бахмута через підконтрольні Україні території на цей час ведуть дві дороги: повз сусідні населені пункти Хромове та Іванівське. Попри те, що вони досі контролюються українськими військами, обстрілюються російськими загарбниками.

Ситуація у Бахмуті: актуальне

За позаминулу добу українські Сили оборони ліквідували майже сотню росіян біля міста, а також багатьох поранили.

Одному із підрозділів аеророзвідки вчора, 2 березня, наказали залишити Бахмут. Військові обороняли місто упродовж 110 днів.

У Пентагоні заявили, що навколо Бахмута інтенсивні бої та мінлива ситуація. Росіяни не припиняють атакувати місто.

Голова РНБО Олексій Данілов розповів, що Україна знає, як діяти у цій ситуації навколо Бахмута. Також він поділився співвідношенням втрат окупантів до українських військових.

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