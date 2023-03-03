Вночі з 2 на 3 березня російські війська підірвали важливу транспортну споруду поблизу Бахмута. Як повідомляє CNN, окупанти зруйнували міст, який з'єднує Бахмут із селищем Хромове.
Ресурс дізнався про цю інформацію у поліції Донецької області. У правоохоронних органах заявили, що найближчими днями спробують полагодити міст, адже це життєво важлива артерія для евакуації мирних жителів і перевезення вантажів, наприклад боєприпасів.
Водночас поліція повідомила, що до Бахмута все ще можна дістатися ґрунтовими дорогами й полями.
Зазначимо, що з Бахмута через підконтрольні Україні території на цей час ведуть дві дороги: повз сусідні населені пункти Хромове та Іванівське. Попри те, що вони досі контролюються українськими військами, обстрілюються російськими загарбниками.
Ситуація у Бахмуті: актуальне
За позаминулу добу українські Сили оборони ліквідували майже сотню росіян біля міста, а також багатьох поранили.
Одному із підрозділів аеророзвідки вчора, 2 березня, наказали залишити Бахмут. Військові обороняли місто упродовж 110 днів.
У Пентагоні заявили, що навколо Бахмута інтенсивні бої та мінлива ситуація. Росіяни не припиняють атакувати місто.
Голова РНБО Олексій Данілов розповів, що Україна знає, як діяти у цій ситуації навколо Бахмута. Також він поділився співвідношенням втрат окупантів до українських військових.