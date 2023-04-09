Найзапекліші бої тривають у Бахмуті, а також за Авдіївку та Мар’їнку.

На східному фронті російські окупанти цієї доби атакували більше як 40 разів, але успіхів не мали. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про оперативну ситуацію щодо російського вторгненням.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 40 ворожих атак", - зазначено в повідомленні.

Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. За даними Генштабу, там тривають запеклі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи Сил оборони відбили близько 20 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту.

Відео дня

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено", - зазначає Генштаб.

Війна в Україні - останні новини

Наступ військ РФ згасає вздовж усієї лінії фронту, констатує Інститут вивчення війни. Водночас, за словами речника Східного угрупування ЗСУ Череватого, РФ має перевагу в артилерії і компенсує нею втрату наступального потенціалу.

Разом з тим окупанти намагаються заблокувати знищену Авдіївку, щоб просунутися на Донецькому напрямку. Наступною метою росіян може бути Курахове.

Вас також можуть зацікавити новини: