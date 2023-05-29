Вперше за довгий час активізувався Вугледарський напрямок.

На фронті спостерігається відносне затишшя в порівнянні з попередніми місяцями. За добу ворог атакував всього 19 разів, але географія атак дещо незвична. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, вперше за довгий час росіяни пішли в атаку на Шахтарському напрямку – в районі Великої Новосілки, що на захід від Вугледара. Також тривають атаки на Куп'янському напрямку, який також активізувався лише в останні дні. Там ворог безуспішно намагався наступати в районі Масютівки.

Традиційно гарячим залишається Бахмутський напрямок, де війська агресора безуспішно намагалися наступати на північний схід від Оріхово-Василівки і в напрямку Іванівського. У районі Мар'їнки вчора було найважче-там за добу відбито 12 ворожих атак.

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Незвично спокійно виявилося на Авдіївському напрямку. Після більш ніж року безперервних боїв вчора ворог взагалі не робив атак на цій ділянці фронту. Аналогічне затишшя спостерігалося і на Лиманському напрямку.

Війна в Україні - останні новини

У ніч на понеділок, 29 травня, російський агресор зробив чергову повітряну атаку проти України. Росіяни застосували баражуючі боєприпаси "Shahed" і крилаті ракети, ймовірно Х-101/555. Всього силами і засобами ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.

У свою чергу Україна завдає ударів по військових об'єктах окупаційної армії. Так, напередодні була атакована база російських загарбників у селищі Юр'ївка під Маріуполем. На опублікованих в мережі кадрах чути звуки вторинної детонації. Повідомляється про" вивантаження трупів росіян "у сусідньому Нікольському, де окупанти зробили собі"лігво".

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