Тим часом на території Білорусі тривають заходи бойової підготовки російських військових

За добу захисники України відбили понад 60 атак противника. В Білорусі триває підготовка підрозділів збройних сил Російської Федерації.

"Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - наші воїни відбили понад 60 атак противника", - йдеться у повідомленні Генштаба ЗСУ у Facebook

Тим часом на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено.

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"На території Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей", - повідомили у Генштабі.

Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли по районах 10 населених пунктів Сумської області. На Харківщині під вогневий вплив потрапили понад 15 районів населених пунктів.

На Куп'янському та Лиманському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Синьківки, Білогорівки та Веселого. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Куп'янськ і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Виїмка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах Богданівки та Іванівського Донецької області. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар'їнка. Численних ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборону. Обстріляв понад 30 населених пунктів.

Ситуація на фронті станом на 26 березня - що відомо

За добу 25 березня ЗСУ ліквідували ще 660 російських окупантів, а також знищили майже півсотні одиниць різної ворожої техніки. Загальні втрати росін з 24 лютого 2022 року перевищили чергову "психологічну позначку" й досягли орієнтовно 170 550 осіб.

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький вважає, що Росія зможе вести війну ще у 2023 та максимум - у 2024 році. При цьому він зазаначив, що у разі посилення санкційного тиску на Москву, запас може зменшитися.

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