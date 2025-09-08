"Росіяни працюють, щоб створити рої з "Шахедів"", - авіаційний експерт Костянтин Криволап

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтерв’ю УНІАН розповів, як Росія нарощує виробництво ударних БПЛА, наскільки ефективні для знищення російських "Шахедів" дрони-перехоплювачі і як (не в кращий бік) можуть змінитись атаки з неба до кінця року.

На тлі обіцянок президенту США Дональду Трампу про готовність до припинення бойових дій, Росія продовжує тероризувати Україну масштабними атаками з неба. "Законні воєнні цілі" в російському розумінні – це цивільні громадяни в українських містах, на голови яких летять сотні ворожих БПЛА (і в РФ планують до кінця року ще збільшити виробництво "Шахедів").

Як реагувати на такі загрози і чи достатньо у України засобів, аби перехоплювати "Шахеди" ще на підльоті, УНІАН розпитав аналітика, авіаційного експерта Костянтина Криволапа.

Пане Костянтине, за деякими даними, з початку 2025 року кількість російських ударів збільшилась більш ніж у п’ять разів. І, судячи з останніх атак, запуск ворожих "Шахедів" по українських містах набуває масовості. Можемо очкувати по тисячі БПЛА на добу?

Для того, щоб зрозуміти, проти якої загрози нам виступати, почнімо з того, скільки взагалі виробляється "Шахедів" і скільки буде вироблятись. Представники нашої розвідки ще в червні казали, що Росія скоро вироблятиме близько 2700 "Шахедів" на місяць. Зараз це – підтверджений факт. До кінця жовтня росіяни обіцяють виробляти до 4 тисяч "Шахедів" на місяць, а потім вийдуть на цифру у 6 тисяч. Таким чином, якщо у червні це було 90 "Шахедів" на добу, то у планах росіян на кінець року вже 200 "Шахедів" на добу.

Крім того, росіяни будують великі локації навколо кордону України, звідки вони зможуть запускати "Шахеди". Зараз у них там шість-сім, інколи вісім точок, звідки вони можуть це робити. Але будуть ще одинадцять. При цьому, вони роблять там підземні склади, підземні системи, де вони зможуть готувати ці дрони до запуску, і мінімальна територія, з якої вони будуть їх запускати. Сам спосіб запуску поки що не зовсім зрозумілий, але вони готуються. Готуються, щоб "обробляти" таким чином 200 БПЛА на добу.

Щоразу після масштабних "шахедних" атак доводиться чути про нашу потребу будувати ешелоновану систему ППО. Кількість ворожих БПЛА прогнозовано збільшується, але чи працюємо ми над захистом?

Те, що Україні потрібна ешелонована оборона, зрозуміло. Без неї не буде ніякого захисту ані від ракет, ані від літаків, ані від БПЛА. Багато по цій темі 4 вересня сказав головнокомандувач ЗСУ пан Сирський. Це була його відповідь на атаку росіян 2 вересня, коли 30-40 БПЛА російського виробництва - і "Герані", і "Шахеди", і "Гербери" - абсолютно вільно літали над територією Києва та Київщини, робили все, що вони хотіли…

Але я хотів би з цього приводу нагадати, що ці його слова суттєво відрізняються від того, що було в червні. Тоді, на мою думку, була сформульована правильна ідея про те, що дрон треба збивати дроном, а також що треба використовувати легкомоторну авіацію. Тобто, залучати пілотів (навіть не мобілізаційного віку), які мають свої літаки і відповідні навички… Зокрема про це йшлося в постанові Кабміну №699 від 11 червня поточного року.

І як ситуація змінилась з червня до вересня? Якісь заявлені кроки були зроблені?

По-перше, в згаданій постанові не було нічого конкретного сказано стосовно армії, генштабу, якихось формувань. І сформульовано все так абстрактно, що склалось враження: в розробці цього документу представники Міноборони або Генштабу участі не брали.

По-друге, пан Сирський сказав, що всі "Шахеди" ми будемо збивати за допомогою дронів-перехоплючачів. В цьому питанні його підтримав віце-прем’єр, Михайло Федоров, який зазначив, що, мовляв, таких перехоплювачів буде багато – неймовірна кількість… Тоді усі розправили плечі, подумали, що, нарешті, зараз почнеться те, про що так довго говорили, що з’явиться якась більш-менш струнка концепція, як нам захищатись від "Шахедів", що долітають до наших міст. І, може, в цій концепції буде розуміння, що "Шахеди" чи ворожі розвідники взагалі не повинні з'являтися над нашими містами.

Але?

Але 2 вересня ми всі побачили, що насправді відбувається. Фактично, зараз ситуація свідчить про те, що, схоже, ідею використання легкомоторних літаків проти російських БПЛА знищили повністю.

Уявіть ситуацію (це те, що ми маємо зараз): ворожі дрони прилітають на лінію кордону або лінію бойового зіткнення. Ми намагаємось зустріти їх там тими засобами, які маємо. Але "Шахеди" там прилітають на висоті 1500-2000 метрів, тобто, просто "перескакують" ці наші оперативні формування і летять далі. Потім зустрічають на шляху авіацію сухопутних сил (якщо вона є на тому напрямку). В основному, це гвинтокрили. Вони намагаються знищувати ці "Шахеди" і що встигають, то встигають (раніше встигали до 50%, зараз значно менше, адже кількість ворожих БПЛА суттєво виросла).

Ті "Шахеди", які залишаються, прямують до міст. І вже в містах їх зустрічають мобільні вогневі групи. МВГ – це один водій, один кулеметник на пікапах, які оснащені, в основному, браунінгами... І, на жаль, значна кількість "Шахедів" долітає до міста.

Водночас уявіть принципово іншу ситуацію, коли, як тільки "Шахеди" перелітають лінію "кордону", вони вже виявлені і їх зустрічають літаки. При цьому ці літаки оснащені або тими самими дронами-перехоплювачами, або маленькими ракетами класу LMM… В такому разі якщо до міст щось і долетить, то дуже мало. Адже увесь проміжок між фактично кордоном та містом – де поля, городи і ліси - можна спокійно збивати.

Але деякі міста надто близько. Приміром, Харків, або Київ, якщо запуск російських БПЛА відбудеться з території Білорусі. Тобто, у нас не дуже багато часу, аби підготуватися і зустріти таку атаку на відкритій території. В цьому сенсі цікаво: наскільки дієво буде, якщо ми відганятимемо їх далі від наших кордонів? Умовно, щоб запуск "Шахедів" відбувався якомога далі з території РФ, потім, поки вони злетять, поки будуть летіти, у нас буде більше часу підготуватися.

Все, що ми можемо зробити з точки зору знищення "Шахедів" на території Росії, зараз робиться, або готується.

На Харківщині, де дійсно 40 км до кордону, потрібно дуже серйозно спостерігати за тим, що коїться на суміжній території і, при можливості, вражати все саме там. Але ситуація з Києвом, або з Дніпром, або з Полтавою трохи інша. І поки російські "Шахеди" летять, у нас є можливість їх збивати. При цьому, збивати легкомоторною авіацією, це – ефективно.

Дрони-перехоплювачі, звісно, дуже гарна річ. Але для їх ефективності потрібно, щоб виконувалась ціла купа умов. По-перше, вони не ефективні на великих висотах, адже їм потрібно витратити багато енергії, аби піднятися на 3-5 тис метрів.

По-друге, їм треба зорієнтуватись в повній темряві (пілоту, який обслуговує цей дрон-перехоплювач, треба у повній темряві знайти "Шахед" по тепловому сліду і його вразити) і це дуже непроста робота.

По-третє, на один "Шахед" наші кращі пілоти можуть витрачати по три перехоплювача (а взагалі – на рівні десяти). Якщо вартість найпростішого "Шахеда", в основному, 30-50 тисяч доларів, а ми будемо вражати його десятьма дронами, які вартують по, як мінімум, 10 тисяч доларів, то це буде наш програш (зменшити ці показники вартості ураження ми можемо за допомогою легкомоторних літаків).

І треба розуміти, що росіяни, однозначно, будуть змінювати можливості "Шахедів", будуть їх модернізувати.

Щоб вони маневрували і ховалися від наших дронів-перехоплювачів?

Не тільки. Це само собою.

"Шахеди" (поки що) літають по точках. Тобто, перелітають від однієї до іншої – це координати і висота. БПЛА то набирає висоту, то опускається, але летить, скажімо так, абсолютно не розуміючи, що коїться навколо. Коли ж "Шахед" починають оздоблювати камерами, або дають йому можливості зв'язку з іншими дронами (з тими самими "Герберами", які вже оснащені камерами) і цей зв’язок двосторонній, то "Шахед" отримує інформацію в режимі реального часу й може змінювати свою програму. А якщо до цього додати ще автоматичне наведення, машинний зір, технологію, коли цей "Шахед" отримує можливість приймати інформацію та передавати її, то він вже може вже виконувати функції керівника рою. Тобто, він стає "ведучим", а інші, які йдуть за ним, стають "відомими" й повторюють траєкторію руху першого "Шахеда"…

Тому, маємо розуміти, що все буде змінюватись і ускладнюватись. Викликів буде більше, і ми не будемо встигати збивати ці "Шахеди" на території міста. Тож я благаю: давайте серйозно займатись легкомоторною авіацією. Це – великі можливості знищення "Шахедів". І це можна зробити швидко й ефективно.