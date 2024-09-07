Один із "шахедів" пролетів над білоруською територією близько 200 км, майже досягнувши кордону з Литвою.

У ніч на 7 вересня, коли РФ знову атакувала Україну, у повітряному просторі Білорусі було зафіксовано проліт 7 "шахедів" та одного розвідувального БПЛА.

За даними моніторингового OSINT-проєкту "Беларускі Гаюн", у ніч на 7 вересня на білоруську територію залетіли щонайменше 7 дронів-камікадзе і, можливо, вперше залетів один розвідувальний російський дрон типу Supercam.

Так, за відомостями "Гаюна", перший "шахед" зайшов із Чернігівської області України в напрямку Лоєва близько 23:20 і за 40 хвилин вилетів назад в Україну на Київське водосховище.

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Наступні заходи "шахедів" фіксувалися о 02:45, 03:10, 03:37, 03:49, 05:16 і 05:54. А близько 8 ранку в Білорусь залетів розвідувальний БПЛА.

Крім заходів у Гомельську область, минулої ночі один із "шахедів" залетів в Брестську область. Це сталося близько 05:16 у районі Пінська і дрон продовжив рух на північ. Далі він залетів у Гродненську область - уперше за увесь час моніторингу. Він тримав курс у напрямку литовського кордону. "Цей "шахед" міг пролетіти над Білоруссю на північ приблизно 200 км, що з ним траплялося далі - невідомо", - ідеться в повідомленні "Гаюна".

Аналітики проєкту зазначили, що всю ніч працювали винищувачі та вертольоти ВПС Білорусі. Загалом, за даними "Гаюна", винищувачі злітали з аеродрому Барановичі 4 рази, а гелікоптери з Мачуліщей - двічі. Роботу авіації також було помічено і на півночі - в районі Островця та Вілейки. Це "може свідчити про те, що до півночі країни міг долетіти не один, а два "шахеди"", - припустили аналітики.

Російські "шахеди" над Білоруссю

29 серпня збройні сили Білорусі вперше застосували авіацію для того, щоб збити "шахед"."Після заходу "шахеда" в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС Білорусі близько 20 хвилин ганявся за порушником, а в районі 03:55 в Єльському районі Гомельської області чули щонайменше 2 вибухи і спостерігали яскравий спалах у небі", - повідомили тоді аналітики "Гаюна".

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