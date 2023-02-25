На Куп’янському, Бахмутському та Лиманському напрямках супротивник вів безуспішні наступальні дії.

Російські окупанти продовжують атакувати позиції українських військ на Бахмутському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. Ним обстріляно райони населених пунктів Стукалівка, Павлівка, Гиріне і Катеринівка Сумської області, а також Стариця, Вовчанськ, Огірцеве та Бологівка Харківської області. В районах Ветеренарного та Рубіжного окупанти завдали авіаударів", - зазначили у Генштабі.

Водночас на Куп’янському та Лиманському напрямках супротивник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Масютівка, Невське, Білогорівка, Спірне, Федорівка, а також в районі Серебрянського лісництва. Також ворожі війська з артилерії обстрілювали райони декількох населених пунктів у Харківській та Луганській областях. Біля Гряниківки та Спірного зафіксовано ворожі авіаційні удари.

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На Бахмутському напрямку супротивник продовжує атакувати позиції українських військ, здійснив декілька безуспішних спроб атак поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів.

Також у Генштабі поінформували, що на Авдіївському та Шахтарському напрямках супротивник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка – успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли ряду населених пунктів.

Разом з тим на Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 12 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я та Кам’янська Запорізької області; Марганець та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали Новоберислав та місто Херсон.

Крім того, у Генштабі повідомили, що на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення, проводять обшуки помешкань. Відомо, що у місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнсько налаштованих громадян.

Війна в Україні - ситуація на сході

Напередодні Генштаб констатував, що наступ РФ набирає обертів – противник перекидає для штурмів додаткові війська.

Втім, наступальні дії росіян під Бахмутом як і раніше обходяться для ворога у велику ціну. На думку експертів ISW, Росії бракує бойової потужності та ресурсів для підтримки нового наступу.

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