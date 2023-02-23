За добу авіація Сил оборони України завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.
Зазначається, що авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.
"А наші ракетники і артилеристи уразили три райони зосередження живої сили та один інший важливий об'єкт ворога", - зауважили у Генштабі.
Втрати РФ в Україні - останні новини
Російські втрати у війні в Україні сягнули вже 145 850 мертвих окупантів, 790 загарбників ліквідували протягом 22 лютого.
Зокрема, ЗСУ знищили на Кінбурнській косі реактивну систему залпового вогню "Град" російських окупантів, на лівобережжі півдня - пускову установку ЗРК С-300.
Крім того, грандіозними втратами для ворога закінчилися нові штурми поблизу Бахмута. Ворогу довелося відступити.
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Напередодні Генштаб констатував, що наступ РФ набирає обертів - противник перекидає для штурмів додаткові війська.
Втім, наступальні дії росіян під Бахмутом як і раніше обходяться для ворога у велику ціну. На думку експертів ISW, Росії бракує бойової потужності та ресурсів для підтримки нового наступу.