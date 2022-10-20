Окупанти розселяють тих колаборантів, які переховуються від українського правосуддя, та готують житло для тих, хто ще прибуде.

В Луганській області російські окупанти не пускають колаборантів далі Станиці Луганської. Саме там шукають для них житло у пустих будинках.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Саме в Станиці Луганській так зване "міністерство будівництва лнр" формує маневровий житловий фонд для біженців. Звісно, будувати ніхто нічого не збирається. Формування фонду проводитиметься виключно через вскриття житлових приміщень, в яких ніхто не проживає", - пояснив ситуацію Гайдай.

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Як зазначив голова ОВА, інформацію про такі домівки "адміністрація" району очікує від місцевого населення. "Не подобався сусід – здай його будинок. Це – "руський мир"", - пояснив Гайдай.

При цьому він зазначив, що грошей в окупантів на житло немає, бо їх вкладають у ремонти. Що саме і наскільки якісно роблять – неважливо, головне – вкласти кошти.

Так, волгоградська область достроково нібито виконала план на 2022 рік щодо відновлення об'єктів інфраструктури у підшефному Станично-Луганському районі. На це було спрямовано 860 млн руб. "Кому пішли ці кошти і де результати будівництва – наразі невідомо навіть місцевим жителям", - сказав Гайдай.

Також Гайдай розповів про становище окупантів в області. Так, за його даними, на тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб. Нижня Дуванка і навколишні населені пункти переповнені "мобіками". "Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства. Значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі", - повідомив він.

Крім цього, Гайдай зазначив, що за добу росіяни із різних видів озброєння обстріляли територію поблизу населених пунктів Ковалівка, Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Надія. Також за його даними, окупанти реактивною артилерією перетворюють звільнені ЗСУ населені пункти на попіл, внаслідок цього більшість будинків у селі Стельмахівка зруйновані.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаку окупантів поблизу Білогорівки. "У напрямках Сватового та Кремінної точаться важкі бої", - зазначив Гайдай, додавши, що масштабними мінуваннями росіяни намагаються зупинити наступ ЗСУ.

Звільнення Луганщини

Наразі триває контрнаступ українських захисників. ЗСУ відтіснили окупантів до Луганської області. 5 жовтня Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Станом на 9 жовтня стало відомо про звільнення ЗСУ семи населених пунктів.

11 жовтня Гайдай висловив думку, що просування української армії на Луганщині буде продовжуватися, але не так стрімко, як на Харківщині, оскільки російські війська встигли підготуватися.

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