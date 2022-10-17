Готель "Мир" у Сєвєродонецьку зачекався на туристів. Останніми там гостювали "тіктокери" глави Чечні, прокоментував Гайдай.

У Луганській області окупанти обстріляли низку населених пунктів, де залишається мирне населення, а також мобілізують комунальників Станиці Луганської.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що росіяни не припиняють відкривати вогонь по нещодавно звільнених ЗСУ селах Луганщини. Так, противником обстріляні Греківка, Новоєгорівка та Білогорівка, де залишається місцеве населення.

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"Евакуювати людей з деокупованих населених пунктів через загострену безпекову ситуацію зараз можуть лише українські військові", - повідомив Гайдай.

На Бахмутському напрямку від снарядів росіян потерпають населені пункти по усій лінії зіткнення, додав голова ОВА. Танками, артилерією та РЗСО росіяни зтирають з лиця землі звільнені населені пункти, зазначив Гайдай.

Водночас, за його даними, так звана "ЛНР" приєдналася до угоди про співпрацю у сфері курортів та туризму з "новими суб'єктами РФ". Це нібито передбачає підтримку заходів у сфері курортів та реалізації туристичного потенціалу регіону.

"Особливо, у Рубіжному, Попасній, Гірському та Золотому, Сєвєродонецьку, Лисичанську. Не Крим, звісно, але промисловий туризм розвинути можна. Готель "Мир" зачекався на туристів. Останніми там гостювали "тіктокери"", - поглузував над окупантами Гайдай.

Також голова ОВА розповів і про мобілізацію. "Доки гіркін прямує до Луганщини, у Станиці Луганській працівників комунальних служб поставили на військовий облік та провели медогляд. За його результатами всі виявилися придатними до військової служби", - повідомив Гайдай, дадавши, що вони скоро стануть піхотою росіян.

За даними Гайдая, через всю Луганщину окупанти ставлять бетонні куби та риють окопи, готуючись до тривалої оборони.

Звільнення Луганщини

Наразі триває контрнаступ українських захисників. ЗСУ відтіснили окупантів до Луганської області. 5 жовтня Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Станом на 9 жовтня стало відомо про звільнення ЗСУ семи населених пунктів.

11 жовтня Гайдай висловив думку, що просування української армії на Луганщині буде продовжуватися, але не так стрімко, як на Харківщині, оскільки російські війська встигли підготуватися.

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