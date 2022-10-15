Зокрема, йдеться про колаборантів, які тепер "працюють" в органах "МВС" та "генпрокуратури".

Служба безпеки України ідентифікувала ще 30 колаборантів, які вступили до окупаційних "правоохоронних органів" на Луганщині.

Як повідомляє СБУ, псевдоутворення виконують завдання Москви щодо нав'язування кремлівського режиму місцевим жителям та їхнього залякування, для цього ворог проводить масові репресії та незаконні затримання громадян.

Зокрема, до потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

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Також зафіксовано численні факти викрадення людей та викрадення їхнього майна.

Так, співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність представника так званого "слідчого управління по Старобільському району генпрокуратури ЛНР".

За даними правоохоронців, зловмисник причетний до організації незаконних переслідувань колишніх українських військових та правоохоронців, які проживають на сході України.

Встановлено, що "посадовець" разом з підлеглими вламувався до помешкань місцевих жителів під приводом сфабрикованих кримінальних справ.

"Зловмисники супроводжували свої дії насильством та погрозами вбивства, навіть до людей з інвалідністю. Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла, вчинене із застосуванням насильства або із загрозою його застосування) Кримінального кодексу України", - розповіли в СБУ.

Крім того, ідентифіковано ворожих поплічників, які вступили до лав так званих "райвідділів МВС ЛНР" у Старобільському та Сватівському районах.

Наголошується, що зловмисники сприяють окупаційному режиму у придушенні спротиву серед українських патріотів.

СБУ встановила адреси перебування, маршрути переміщення та перелік "зв’язків" колаборантів.

Наразі тривають заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Деокупація Луганщини

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії. Вдень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ.

Експерти пояснювали, що звільнення Лиману є важливим, оскільки відкриває можливість українським захисникам продовжити звільнення території – піти далі на Кремінну, Сєвєродонецьк. Згодом стало відомо, що ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.

Уже 5 жовтня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що деокупація Луганської області почалася, вже кілька населених пунктів звільнені від загарбників.

За словами Гайдая, Луганщина – найскладніша область для деокупації. Оскільки російські загарбники, які втекли з майже повністю звільненої Харківщини та Лиману, втекли саме сюди. Концентрація військових тут максимальна, зазначає глава ОВА.

9 жовтня Гайдай назвав 7 населених пунктів, які були звільнені від російських окупантів. Це села Красноріченської селищної громади Сватівського району: Новолюбівка, Невське, Греківка, а також села Коломийчиської сільської громади Сватівського району: Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.

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