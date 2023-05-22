Воїни 10-ї ОГШБр знищили кілька БМП і велику кількість російської піхоти, які пішли штурмувати одну з позицій.

Українські військові 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили три російські бойові машини піхоти, одну пошкодили, та ліквідували велику кількість особового складу окупантів.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Ворог намагався атакувати позицію Сил оборони за допомогою 4 БМП та великої кількості піхоти з підтримкою артилерії. Наші воїни зламали росіянам зуби. Три БМП було знищено, одна - пошкоджена, а у піхоти ворога - великі втрати", - зазначив Сирський.

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Як розповіли в самій 10-й ОГШБр, росіяни 21 травня намагалися штурмувати одну з позицій 8-го Окремого Гірсько-Штурмового Батальйону за допомогою 4 БМП, великої кількості піхоти, ще й з підтримкою артилерії.

"Нічогісінько не вдалось. Поламали зуби. Три БМП знищено, одна пошкоджена. Воїни вони "до сраки"...", - підсумували "Едельвейси".

Війна в Україні - втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 21 травня, українські захисники ліквідували 720 російських військових. Загальні бойові втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення склали 203880 осіб.

Також минулого вечора українські військові знищили російський винищувач Су-35 в територіальних водах України на Херсонщині.

За словами президента США Джо Байдена, у боях за місто Бахмут на Донеччині Росія втратила близько 100 тисяч чоловік особового складу.

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