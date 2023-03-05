За словами бійців, на їхньому напрямку - Соледарському - наразі забезпечено нормальну логістику.

Ця бригада лякає президента РФ Володимира Путіна вже самою своєю назвою. Йдеться про "Едельвейс" - 10 гірсько-штурмову бригаду.

Як йдеться в сюжеті ТСН, на початку повномасштабного вторгнення ці бійці брали участь у визволенні Київської області. Наразі вони тримають Соледарський напрямок на Донеччині. Почесну назву "Едельвейс" їм дали лише цьогоріч.

Прес-офіцер 10 бригади Микита Шандиба розповідає, що щодня відбувається по кілька хвиль штурмів їхніх позицій окупантами. Росіяни застосовують тактику малих груп: спочатку відбувається артпідготовка, потім висуваються невеликі групи противника - 15-20 осіб - без бронетехніки. Тож вони намагаються взяти наші позиції кількістю.

За словами Шандиби, на їхньому напрямку наразі забезпечено нормальну логістику - є нормальні дороги, підірвані мости не повпливали ні на що. Бійці перебувають на околицях Соледара.

Прес-офіцер бригади "Едельвейс" поділився, що за допомогою аеророзвідки бійці вчасно виявляють спроби проривів й, відповідно, оперативно все відбивають. Також він описав один з епізодів бою з росіянами: штурмова група противника з 11-12 загарбників висувалася до позицій бригади, та їх "рознесли" за допомогою артилерії та мінометів. За допомогою коптерів з ВОГами та гранат "добили" тих окупантів, які намагалися забрати своїх ліквідованих та поранених.

Як розповів Шандиба, зазвичай на їхньому напрямку трапляються непідготовлені "чмобіки", та на деякі штурми росіяни кидають й добре навчених бійців.

Також у прес-офіцера бригади запитали, чи бачили вони, як Путін гнівно відреагував на нову назву їхньої бригади. Він відповів: "Бачили, боїться". Також додав, що вони відчувають гордість за свою справу.

Реакція Путіна на нову назву 10 бригади - "Едельвейс"

Російський президент Володимир Путін у зверненні до Федеральних зборів 21 лютого обурився найменуванням однієї з українських бригад "Едельвейс".

"Нещодавно одній з бригад Збройних сил України, соромно сказати, ... присвоїли найменування "Едельвейс", як гітлерівській дивізії, яка брала участь у депортації євреїв, стратах військовополонених, у каральних операціях проти партизан Югославії, Італії, Чехословаччини та Греції", - сказав диктатор. Також він побачив у шефронах ЗСУ символіку Вермахту.

Вас також можуть зацікавити новини: