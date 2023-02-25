В окупованій Росією Чечні, тим часом, триває примусова мобілізація.

На Бахмутський напрямок окупанти відправили близько 200 чеченців-спецпризначенців аби запобігти дезертирству мобілізованих.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. У Чеченській республіці російської федерації продовжується примусова мобілізація.

"Для попередження можливого дезертирства мобілізованих з фронту або саботажу, 23 лютого цього року на Бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських із полку спеціального призначення "ахмат"", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, за добу 24 лютого українські воїни відбили близько 70 атак російських окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На цих напрямках російські війська зосереджують основні зусилля з ведення наступальних дій.

У Херсонській області російські військові забирають у місцевих мешканців човни та інші плавзасоби. А знищивши понад 80% житлового фонду Маріуполя Донецької області, ворог пропонує жертвам цих бомбардувань отримати житло в новобудовах на околицях зруйнованого міста.

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