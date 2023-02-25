Тим часом російські окупанти завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів із РСЗВ.

За добу, 24 лютого, українські воїни відбили близько 70 атак противника на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На цих напрямках російські війська зосереджують основні зусилля з ведення наступальних дій. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також зазначається, що російські окупанти завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цих вожнних злочинів загарбників постраждали мирні міста, села та цивільні люди.

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У Генштабі також попередили, що рівень загрози ракетних ударів ворога залишається високим по всій території України.

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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти продовжують засереджуватись на наступі на п'яти напрямках та нарощують чисельність особового складу. Загарбники активно ведуть повітряну розвідку для коригування вогню артилерії.

Також у Генштабі зазначили, що Сили оборони України 24 лютого знищили російський ударний гелікоптер Мі-24 та безпілотний літальний апарат із баражуючими боєприпасами типу "Ланцет". А українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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