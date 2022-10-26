ВСУ, прикордонники та тероборона активно готуються до такого варіанту розвитку подій.

Російські військові поки не мають достатьної кількості особового складу і техніки для повторної спроби вторгнення на територію України з боку Білорусі.

Про це під час інформаційного телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Там працюють не лише прикордонники, там Збройні сили України, тероборона. Фактично всі ці місяці відбувається укріплення кордону, мінування, щоб росіяни не мали можливості рухатися з боку Білорусі. Урадного кулаку на території Білорусі не створено, немає достатньої кількості для вторгнення на територію України ні техніки, ні людей у них зараз немає", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня речниця білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Ганна Красуліна заявила, що вірогідність участі армії Республіки Білорусь у війні проти України є нульовою, бо на це немає відповідних ресурсів.

Водночас 20 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов заявив, що загроза наступу з території Білорусі залишається.

24 жовтня стало відомо, що у Білорусі здійснюються заходи з перевірки мобілізаційних ресурсів.

Роль Білорусі у війні проти України

Раніше сьогодні, 25 жовтня, в Києві та області оголосили повітряну тривогу. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, росіяни запускали дрони-камікадзе "Шахед" з території Білорусі.

20 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що на територію Росії та окуповану територію України прибули іранські радники та інструктори з дронів-камікадзе Shahed-136.

Незабаром з'явилася інформація, що іранських інструкторів з дронів-камікадзе перемістили з окупованої території України до Білорусі.

Нагадаємо, Лукашенко з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну дозволив Росії запускати ракети з території Республіки Білорусь. Прямої участі білоруських військ у війні проти нашої країни не зафіксовано.

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