А напередодні у Запорізькій області самоліквідувався ворожий Ка-52.

Російські загарбники не впорались з керуванням і перекинули установку ППО на одній з вулиць окупованого Мелітополя, повідомляє мер міста Іван Федоров і підтверджує видання "РІА Мелітополь".

"Півгодини тому ворожа техніка, яка перевозила систему ППО, не вписалась в поворот: перевернулась на дорозі по проспекту Богдана Хмельницького - у самому центрі поки що окупованого Мелітополя", - написав Федоров.

На фото очевидців потрапила перевернута російська техніка.

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Останнім часом росіянам не щастить з С-400. Як писав УНІАН раніше, у Тульській області військова машина з ЗРК, яка пересувалась у складі колони рашистів, раптом з'їхала з дороги і перекинулась. Як встановили російські правоохоронці, за кермом був п'яний контрактник.

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20 квітня 2023 року росіяни втратили ще одну "пташку" в окупованій Кирилівці. Вертоліт Ка-52 через туманну погоду впав в Азовське море. Підтверджено ліквідацію поки одного пілота - його тіло винесло на берег, проте кремлівські пропагандисти натякають на загибель всього екіпажу.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 185 050 окупантів, з них 630 за минулу добу. Втім, втрачена Росією "пташка" не ввійшла у традиційну ранкову статистику Генштабу. Згідно з даними, знищено 308 літаків росіян і 293 гелікоптери.

Всього, за підрахунком CSIS, Росія втратила майже 10 тисяч одиниць основної військової техніки. Серед них – танки, артилерійські установки, безпілотники та вантажівки. Щомісяця ворог втрачає на полі бою майже 150 танків, проте спроможності для ведення війни у РФ все ще є.

Окремо бійці ССО показали кадри знищення сучасного російського танку Т-90. Вони заклали міни, на яких підірвалася техніка, а потім здійснили кілька залпів з протитанкових засобів.

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