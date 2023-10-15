В Авдіївці загинула 58-річна жінка.

Російські окупаційні війська завдали ударів по Донеччині. Під ворожим вогнем опинилися Авдіївка та Очеретине Покровського району.

Про це розповіла "Суспільному Донбас" речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва. Окупанти вкрили вогнем Авдіївку 14 жовтня близько 13:40. Ворожі снаряди влучили по території приватного домоволодіння. Там загинула 58-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї.

Біля 14:00 російські загарбники вдарили по селищу Очеретине. 26-річний чоловік отримав поранення.

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"Його зі струсом мозку, переломом та осколковими пораненнями доставили до лікарні для надання медичної допомоги. За попередніми даними, обидва населені пункти армія РФ обстріляла з артилерії", — зазначила речниця.

За вказаними фактами Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування за порушення законів та звичаїв війни (за ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Обстріли українських міст

13 жовтня росіяни обстріляли село Багатир Донецької області. Ворог гатив зі "Смерчів". Загинув 11-річний хлопчик. Водночас Авдіївку ворог обстріляв з "Градів": поранено двох цивільних та трьох працівників поліції.

В ніч проти 15 жовтня вибухи пролунали у Запоріжжі. Подробиць щодо наслідків наразі немає.

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