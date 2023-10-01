Напередодні росіяни скинули на Костянтинівку авіабомбу "КАБ-500", унаслідок чого було поранено 13-річну дитину.

Сьогодні після опівночі російські окупанти завдали ракетного удару по селу Кіндратівка Донецької області, унаслідок чого поранень зазнали четверо людей, серед яких - 17-річний підліток.

Як зазначається у повідомленні на сайті Національної поліції України, за минулу добу росіяни завдали 30 ударів по цивільному населенню Донеччини.

Під вогнем перебували 19 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Торецьк та Часів Яр. Російська окупаційна армія била з авіації, зенітно-ракетних комплексів "С-300", реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Град" та артилерії.

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Руйнувань зазнав 71 цивільний об’єкт: 26 житлових будинків, 36 автомобілів, цехи, дитячий садок, школа та лінії електропередач.

"Авіабомбу "КАБ-500" росіяни скинули на Костянтинівку - поранили 13-річну дитину. Зруйновано багатоквартирний будинок, 17 приватних осель, АТП та автомобілі", - йдеться у повідомленні.

По Краматорську росіяни вдарили двома ракетами С-300, унаслідок чого було пошкоджено будівлі та автомобілі.

У поліції зазначили, що внаслідок ворожих артилерійських обстрілів є поранені цивільні у Ласточкиному та Новоукраїнці.

"Крім того, сьогодні після опівночі російська армія завдала ракетного удару по селу Кіндратівка, поранили чотирьох людей, серед них - 17-річна дитина. Зруйновано 16 приватних будинків", - наголошується у повідомленні.

Також два ракетних удари окупанти завдали по смт Олексієво-Дружківка: пошкоджено два багатоквартирних будинки та цех, інформація щодо постраждалих не надходила.

Поліцією та Службою безпеки України було відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нічні атаки ворога - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 жовтня ворог атакував, зокрема Дніпропетровську та Херсонську області. Зокрема, у Кривому Розі сталося влучання по цивільній інфраструктурі. виникла пожежа.

Також уночі в Харкові було зафіксовано "прильоти" трьох ракет по території цивільного підприємства. Унаслідок удару виникла пожежа.

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