Авдіївський напрямок залишається найгарячішим і цієї доби, ЗСУ відбили 15 атак ворога в районі Авдіївки, Тоненького та Первомайського.

Авдіївський напрямок залишається найгарячішим і цієї доби – Сили оборони тут відбили 15 атак ворога.

Про це зазначається у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Як повідомляється, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 43 бойових зіткнення.

"На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 8 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак поблизу Тоненького та Первомайського Донецької області", - інформує Генштаб.

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Також на Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Ще 5 атак наші воїни відбили на Лиманському напрямку - біля Макіївки Луганської області та Торського Донецької області.

На Бахмутському та Шахтарському напрямках росіяни сьогодні не йшли в атаку, завдавали авіаційних ударів, гатили з артилерії та мінометів по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Запорізькому напрямку противник 5 разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Авдіївському та кількох інших напрямках російські окупанти здійснювали спроби атак та штурмів - відбулося близько 100 бойових зіткнень з ворогом. 14 жовтня 2023 року стало відомо про найсвіжіші невдачі росіян на фронті.

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили минулої доби близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

Ситуація біля Авдіївки загострилася 10 жовтня. Тоді росіяни здійснили спробу масштабного наступу, застосувавши багато техніки та військових. Однак українські захисники втримали зайняті раніше позиції. Атаки росіян тривають і досі, вони намагаються оточити місто.

Крім чисельних атак, росіяни використали заборонену зброю. Ворог прицільно атакує українські позиції забороненими фосфорними снарядами, які завдають значних та болючих ран.

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