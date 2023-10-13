В Авдіївці внаслідок роботи ворожих "Градів", артилерії й танків поранень зазнали 2 цивільні особи та 3 працівники поліції.

Російські окупанти обстріляли вчора з РСЗВ "Смерч" село Багатир Волноваського району Донецької області. В результаті удару загинув 11-річний хлопчик, зазнали поранень троє цивільних осіб, у тому числі малолітня дитина.

Як повідомила Національна поліція України, у селі пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків, церква, школа, автомобілі.

За даними правоохоронців, загалом за добу 12 жовтня Росія завдала 22 удари по цивільному населенню Донеччини - вбили 3 людей та ще 8 поранили. Внаслідок ударів руйнувань зазнав 51 цивільний об’єкт: 32 житлових будинки, медзаклади, адмінбудівля, школа, церква, будинок культури, автомобілі, теплотраса, ЛЕП.

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Зазначається, що під вогнем ворога вчора були 12 населених пунктів області. Ворог застосував авіацію, ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган", "Смерч", "Град", артилерію, танки.

Зокрема, по Авдіївці російські війська били з авіації, "Градів", артилерії й танків. Поранень зазнали 2 цивільні особи та 3 працівники поліції. Пошкоджено лікарню та офіс. Населений пункт Гірник на Донеччині окупанти накрили "Градами", внаслідок чого загинула людина, ще одну травмовано. Руйнувань зазнали 2 приватних будинки. У Галицинівці отримали поранення двоє цивільних мешканців, у селі Роздолівка - один. Внаслідок ворожої атаки у Костянтинівці пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, теплотраса, автомобіль.

Війна в Україні - ситуація на сході країни

Як повідомляв УНІАН, ситуація на сході України напружена, але контрольована. Останнім часом окупанти активізували свої штурми та обстріли на цій ділянці фронту, інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, четверту добу тривають майже безперервні бої за Авдіївку, що супроводжуються стрілецькими та артилерійськими дуелями.

Речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що Авдіївку Донецької області ворог розглядає як можливість отримати хоч якусь знакову перемогу та переломити хід бойових дій. Він зазначав, що ворог кинув безліч піхоти і багато бронетехніки саме на Авдіївський напрямок, а наші воїни знищують її.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни під Авдіївкою вже втратили батальйон бронетехніки, але не досягли серйозного тактичного успіху. Росіянам вдалося захопити 4,52 квадратних кілометрів території навколо Авдіївки.

Ніч на 13 жовтня також була "гарячою" для Авдіївки. За словами очільника міської військової адміністрації Віталія Барабаша, ворог гатить з усього, що в нього є, дуже багато працює авіація, штурми не припиняються. Він зазначив, що ворог вчора також використовував дуже багато броньованої техніки, яка йшла колонами.

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