Ворог атакував місто з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

У ніч проти вівторка, 4 квітня 2023 року, російські окупаційні війська завдали масованого удару по місту Курахове Донецької області. Ворог бив по об’єктах критичної та соціальної інфраструктури.

Як повідомили в прес-службі Національної поліції України, внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено будівлю поліції. Загалом руйнувань зазнали пʼять будівель.

"Удар стався о 1:10. Ворог атакував Курахове з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Руйнувань зазнали п'ять будівель: лікарня, відділ поліції, торговельний комплекс, пошта й підприємство зв’язку. Також пошкоджені три цивільних автомобілі", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що інформація про постраждалих внаслідок російського обстрілу не надходила.

Обстріли українських міст: останні новини

Російські окупаційні війська щодня завдають ударів по українських населених пунктах. Так, за добу, 3 квітня, росіяни вбили чотирьох мирних мешканців Донецької області. Двоє людей загинули від російських обстрілів у Торецьку, по одному – в Авдіївці та Торському.

По Херсонщині протягом доби ворог випустив 220 снарядів. Внаслідок обстрілу загинула людина.

3 квітня російські окупанти завдали удару по Бериславу Херсонської області. Ворог випустив по місту чотири авіабомби. Били по території промислового підприємства.

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