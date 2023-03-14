Без світла опинилися понад 1 тисяча абонентів.

У вівторок, 14 березня 2023 року, російські окупанти обстріляли Курахове Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено вісім житлових багатоповерхівок та електропідстанція.

"Росіяни обстріляли Курахове з артилерії пізно ввечері – за попередньою інформацією, минулося без жертв. Але пошкоджені вісім багатоповерхівок та трансформаторна підстанція – понад 1 тис. абонентів опинилися без світла", – повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

Він зазначив, що електропостачання буде відновлене, щойно дозволить безпекова ситуація.

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Обстріли Донецької області: останні новини

14 березня окупанти вдарили по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки загинула людина, ще девʼятеро осіб отримали поранення. Було пошкоджено, зокрема, дев'ять багатоповерхівок та дитячий садок.

За добу, 13 березня, в області через російські обстріли загинуло троє та дістали поранень 14 людей. Відомо про двох загиблих у Костянтинівці та одного в Авдіївці.

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