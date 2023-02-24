Ремонтні роботи там триватимуть безперервно.

23 лютого 2023 року російські окупаційні війська обстріляли Херсон. Внаслідок удару був пошкоджений магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для близько 600 будинків.

Як повідомив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, без тепла залишилися понад 40 тисяч людей. Глава держави зазначив, що протягом вечора отримував детальні доповіді щодо ситуації в Херсоні.

"Там унаслідок чергового російського удару пошкоджений магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для близько 600 будинків – понад 40 тисяч людей", – наголосив він.

Відео дня

Зеленський повідомив, що ремонтні роботи там триватимуть безперервно, поки не буде відновлено постачання тепла.

"І ми відновимо! Що б ці російські терористи і виродки не робили, ми все відновимо", – запевнив президент.

Ситуація на Херсонщині

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що в Каховці та Новій Каховці розмістили військові підрозділи РФ, зокрема кулеметників. На його думку, можливі провокації і нові обстріли правого берега області.

Крім того, на окупованій частині Херсонщини загарбники погрожують з початку березня виселити усіх місцевих без російських паспортів. Окупаційні війська разом з "поліцією" також посилили перевірки на блокпостах.

Водночас начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що зараз морально-психологічний стан російських військ на лівобережжі Херсонської област інагадує той, який був в окупантів, коли вони очікували на контрнаступ Збройних Сил України на правобережжі.

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