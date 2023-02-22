Українські сили ведуть роботу з виснаження окупантів.

Зараз морально-психологічний стан російських військ на лівобережжі Херсонської області нагадує той, який був в окупантів, коли вони очікували на контрнаступ Збройних Сил України на правобережжі.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона нагадала, що тоді на російських загарбників чинився і ідеологічний, і психологічний, і інформаційний тиск.

"Зараз продовжується робота з виснаження ворога: морально-психологічного, логістичного, транспортного, коли під вогневим контролем тримаються їх шляхи, за якими вони розраховувати підтягувати резерви, і зараз ці резерви тримаються на віддаленні і не можуть дістатися тих місць, де вони потрібні. Також для них ускладнена та сама ротація, задля якої вони перекидають зі сходу на південь підрозділи і з півдня на схід. Тих, кого піднавчили з мобілізованих, вони намагаються посилити ними східний напрямок, а тих, кого треба відновити після боїв, вони намагаються залишити на півдні. І навіть ця логістика вже завдяки нашій роботі для них ускладнена. Це дуже суттєво вливає на морально-психологічний стан", - розповіла вона.

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Також вона відповіла на питання про те, які російські військові вдаються до дезертирства найчастіше. "Як правило більшість цьому піддаються свіжомобілізовані, це для них більш характерно, оскільки вони навіть під час мобілізації, формування мобілізаційних команд, досить високий мають показник вишукування способів повідомити про себе, як про особу, яка не бажає воювати. Це і через фонд "Хочу додому", це і через чат-боти, які їм роздаються у вигляді флаєрів і листівок на тимчасово окупованій території", - розповіла Гуменюк.

За її словами, найчастіше це та категорія російського населення, яка була затягнута у війну вже після того, як побачила її справжній розвиток.

Ситуація на Херсонщині

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники у Чаплинському районі області влаштовують масові облави на своїх дезертирів.

Нещодавно повідомлялося, що російські військові обстріляли село Бургунка фосфорними снарядами. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще вісім отримали поранення.

Російські загарбницькі війська систематично обстрілюють звільнений Херсон. У пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку кажуть, що такі атаки не мають жодної військової мети.

21 лютого війська РФ обстріляли місто з "Градів", влучивши у житлові будинки, магазин, зупинку громадського транспорту, Площу Свободи та комунальне підприємство. Внаслідок цієї атаки загинули шість людей, ще 20 отримали поранення.

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