Також збільшується кількість блокпостів.

Російські загарбницькі війська можуть готувати провокації у Херсонській області.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. У Каховці та Новій Каховці розмістили військові підрозділи РФ, зокрема кулеметників. На його думку, можливі провокації і нові обстріли правого берега області.

"Херсонщина. Є повідомлення про розміщення ворожої техніки у Каховці та Новій Каховці. Міста закривають на в’їзд та виїзд. Ймовірно, рашисти готуються до провокацій," - написав Хлань.

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Крім того, по лівобережжю відмічається збільшення кількості особового складу російських загарбників, але в основному це працівники ФСБ. Також збільшується кількість блокпостів.

Водночас у Генічеському районі блокпостів окупантів стало менше. Хлань вважає, що загарбники визначали цей район зоною безпеки.

Обстріли Херсонщини

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники у Чаплинському районі області влаштовують масові облави на своїх дезертирів.

Нещодавно повідомлялося, що російські військові обстріляли село Бургунка фосфорними снарядами. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще вісім отримали поранення.

Російські загарбницькі війська систематично обстрілюють звільнений Херсон. У пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку кажуть, що такі атаки не мають жодної військової мети.

21 лютого війська РФ обстріляли місто з "Градів", влучивши у житлові будинки, магазин, зупинку громадського транспорту, Площу Свободи та комунальне підприємство. Внаслідок цієї атаки загинули шість людей, ще 20 отримали поранення.

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