Зеленський звернувся російською мовою до росіян, зазначивши, що війна з Україною, це не війна з НАТО, як про це брешуть російські пропагандисти.

Росіяни, які хизуються своїм православ’ям, насправді з дияволом, який ховається за військовими, за ракетами.

Як сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, сьогоднішня російська ракетна атака – це не підсумок року, "як би цього не хотіли терористи, а це підсумок долі самої Росії".

"Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто їх здійснює, – не отримають помилування. М'яко кажучи", - наголосив Зеленський.

Відео дня

За його словами, сьогодні було кілька хвиль ракетного удару. Він додав, що це зробили нелюди, і вони програють.

"На Пасху вони робили такі удари, на Різдво, на Новий рік... Вони називають себе християнами, дуже чваняться своїм православ'ям. Але вони – за дияволом. Вони за нього і з ним", - зазначив президент України.

Він звернувся російською мовою до росіян, зазначивши, що війна з Україною, це не війна з НАТО, як про це брешуть російські пропагандисти, не за щось історичне, а ця війна за те, щоб "одна людина (йдеться про президента Росії Володимира Путіна – УНІАН) до кінця свого життя залишався при владі, а що станеться з громадянами Росії його не хвилює".

"Ваш лідер хоче показати, що у нього за спиною військові, що він попереду. Але він якраз ховається. Ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій та замків", - сказав Зеленський.

При цьому він додав, що Путін ховається за спинами своїх громадян і "спалює свою країну" і майбутнє росіян.

"Терор вам ніхто не простить. Ніхто у світі вам не простить цього. Україна не простить", - наголосив президент України, звертаючись до громадян Росії.

Масована ракетна атака Росії по Україні 31.12.2022

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 грудня, російська армія завдала декілька хвиль ракетних ударів по різних містах України.

Сили оборони збили 12 з понад 20 крилатих російських ракет. В Україні є загиблі та поранені мирні жителі, зруйновані та пошкоджені цивільні об'єкти, будинки.