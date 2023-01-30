Жителі Дніпровського та Кам'янського районів Дніпропетровщини також чули звук, схожий на вибух.

Російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Постраждали Марганець та Червоногригорівська громада, зафіксовані руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Лукашук. За його словами, Нікопольщина пережила черговий неспокійний день.

"Понівечено 2 приватних житлових будинки. Люди неушкоджені", - додав голова облради.

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Також він прокоментував чутки щодо звуку, схожого на вибух, який чули жителі Дніпровського та Кам'янського районів Дніпропетровщини.

"Станом на цю хвилину інформація щодо звуку, схожого на вибух, який мешканці Дніпровського та Кам'янського районів чули ввечері, з'ясовується. Вкотре прошу всіх дотримуватися інформаційної гігієни і не поширювати неперевірені дані", - зазначив він.

Війна в Україні - обстріли Дніпропетровщини

Як повідомлв УНІАН, росіяни постійно тероризують обстрілами частину Дніпропетровської області. Зокрема, 29 січня окупанти вдарили по Нікополю та двом громадам Нікопольського району.

Раніше в Марганці Нікопольського району внаслідок ворожого обстрілу поранено одного цивільного, зафіксовані руйнування.

8 січня тодішній очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольський район, туди полетіли з півтора десятка ворожих снарядів.

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