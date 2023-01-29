Унаслідок ворожих обстрілів, зокрема, пошкоджено магазин та ліцей.

Російські окупанти сьогодні, 29 січня, вдарили по Нікополю та двох громадах Нікопольського району.

Про нові ворожі обстріли у Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він зауважив, що безпекова ситуація в області залишається напруженою.

"Російські окупанти продовжують чинити терор. Сьогодні протягом дня обстріляли дві громади Нікопольського району. По самому Нікополю вдарили вранці з РСЗВ", - написав Лукашук.

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Унаслідок обстрілу в місті пошкоджено декілька приватних підприємств, магазин, автостоянку та ліцей. Також понівечено двоповерховий житловий будинок, дві господарські споруди, декілька автомобілів та мопед.

"З важкої артилерії окупанти вгатили і по Марганецькій громаді. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні. Постраждалих унаслідок обстрілів немає.

Ситуація в Дніпропетровській області станом на сьогодні - що треба знати

Росіяни вже не раз обстрілювали Дніпропетровську область, зокрема, Нікополь та обласний центр - місто Дніпро. Через ворожі обстріли є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Зокрема, 14 січня ворожа ракета у Дніпрі поцілила у багатоповерхівку, в якій мешкали понад тисяча осіб. Унаслідок російського ракетного удару загинули 46 осіб, а десятки - отримали поранення.

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