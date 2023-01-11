Унаслідок ворожого обстрілу постраждав молодий чоловік.

У Марганці Нікопольського району Дніпропетровської області внаслідок ворожого обстрілу поранено одного цивільного, зафіксовані руйнування.

Супротивник атакував місто у середу, 11 січня, вдень, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. "...Внаслідок обстрілу був травмований житель міста. Молодий чоловік у лікарні, поранення, на щастя, легкі", - зазначив він.

За словами Лукашука, зруйнована теплиця, пошкоджено дев'ять житлових будинків, чотири господарчі споруди, вісім автомобілів, одна лінія електропередачі.

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Росіяни вже не раз обстрілювали Нікопольський район, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Зокрема, вранці 8 січня очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що росіяни двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольський район, туди полетіли з півтора десятка ворожих снарядів.

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