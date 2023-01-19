Пошкоджено приватні будинки.

Російські окупанти з "Градів" вночі обстріляли дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області, випустивши по ним близько тридцяти снарядів та реактивних боєприпасів.

"Градами" та важкою артилерією обстріляли росіяни Нікопольщину цієї ночі. Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли у дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку. ... Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. З'ясування наслідків ще триває. В інших районах ніч без тривог та атак. І на цю хвилину спокійно", – сповістив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Своєю чергою, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі повідомив, що ворогом знищено було одну господарську споруду, а ще два житлові будинки - понівечено. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Ситуація в Дніпропетровській області

Дніпропетровська область, що межує з тимчасово окупованими районами Запорізької області та нещодавно звільненими районами Херсонської області, регулярно потерпає від російських обстрілів.

Загарбники тероризують мешканців Дніпропетровської області, активно завдаючи ударів по Нікопольському району. Зокрема, 8 січня росіяни двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольський район, туди полетіли з півтора десятка ворожих снарядів.

11 січня ворог атакував Марганець у Нікопольському районі. Пошкоджено багато будинків, авто й лінія електропередачі, поранено одного цивільного.

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