З 1 жовтня на території міста області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00, а не з 23:00 до 05:00.

З 1 жовтня в Миколаївській області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram-каналі.

"Із 1 жовтня на території Миколаєва та Миколаївської області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00", - написав мер.

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Він закликав роботодавців врахувати цю інформацію та у разі потреби змінити графіки роботи своїх колективів.

Як повідомляв УНІАН, з 5 липня комендантська година в Миколаєві тривала з 23:00 до 06:00.

Війна на Миколаївщині

Як відомо, російські загарбники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ обстрілюють Миколаїв та населені пункти області.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у липні вніс його на третє місце серед міст, які зазнали найбільше ракетних атак.

У середині квітня через бойові дії поблизу Миколаєва були пошкоджені дві гілки водопроводу. У кінці серпня через аварію також було припинено подачу води. Зараз мешканці міста можуть використовувати лише технічну воду.

На початку вересня Віталій Кім заявляв, що проблеми з питною водою в Миколаєві неможливо вирішити найближчим часом.

У серпні в місті запроваджували тривалу комендантську годину для проведення операції з виявлення навідників окупантів.

Раніше колаборанти заявили, що "приєднали" окуповану частину Миколаївщини до Херсонської області та проведуть там "референдум" з приєднання до РФ.

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