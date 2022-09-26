Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів.

За добу противник завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів по території України, від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також ворог здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ.

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"Існує загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, за минулу добу, противник завдав п'ять ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ. Також ворог задіяв 4 ударних БпЛА для ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Це, зокрема, Куп’янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Кам’янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одеса", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії.

Так на Сіверському напрямку ворог атакував в районі населеного пункту Олександрівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку окупанти гатили в районах населених пунктів Стрілеча, Одноробівка, Ветеринарне, Гатище, Кам’янка, Голубівка та Сенькове.

Тим часом на Краматорському напрямку ворожих обстрілів зазнала Новоселівка, Щурове, Сіверськ, Григорівка, Білогорівка, Закітне, Діброва, Верхньокам’янське, Веселе, Роздолівка, Озерне та Спірне.

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Кліщівка, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ, Неліповка, Виїмка та Білогорівка, а на Авдіївському напрямку – Авдіївку, Опитне, Первомайське, Новомихайлівку і Парасковіївку.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали 18 населених пунктів. Серед них Єгорівка, Павлівка, Залізничне, Новоандріївка, Гуляйпільське, Гуляйполе, Успенівка, Новосілка, Времівка та Червоне.

На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 27 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Ситуація на Півдні - що відомо

25 вересня близько 17:00 підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ворожий штурмовик Су-25, який атакував наші війська на Херсонщині.

Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту, який теж був успішно знищений зенітниками Одеської бригади. Крім того, підрозділами протиповітряної оборони Повітряних сил також збито два безпілотники-камікадзе Shahed-136 на Миколаївщині та Одещині.

Також повідомляєтья, що за минулу добу українські воїни знищили на півдні 43 окупанта та п'ять ворожих складів боєприпасів в Безіменному, Тернових Подах, Калинівці та на Кінбурнській Косі.

Нашою авіацією по ворогу нанесено 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань, в рамках яких відпрацьовано удари по району зосередження ворожого озброєння та техніки на Бериславщині, посилено вогневий контроль Антонівського мосту, унеможливлено використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки.

Станом на 25 вересня ЗСУ знищили близько 56 700 російських окупантів. При цьому українські бійці назавжди приземлили 259 літаків и 220 гелікоптерів.

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