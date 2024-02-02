Це доводить, що Путін не збирається йти на територіальні поступки.

Президент Росії Володимир Путін анонсував проведення інтеграції окупованих територій України до складу країни-агресорки впродовж наступних шести років.

Як повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни, він планує до 2023 року зрівняти захоплені території України з РФ у "ключових сферах", однак не вказується, у яких саме. На думку аналітиків, це доводить, що Путін не збирається йти на територіальні поступки.

Крім того, очільник Кремля закликав російські банки не боятися західних санкцій та активізувати свою роботу на тимчасово окупованих територіях України. За його словами, суб'єкти РФ уже нібито налагодили патронатні зв’язки з українськими землями, що тимчасово перебувають під контролем країни-терористки.

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Водночас загарбники продовжують депортувати українських дітей з тимчасово окупованих територій. Аналітики ISW наводять слова омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця, який зазначив, що Україна вже змогла повернути лише 388 дітей. Як додається, після ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та призначеної Кремлем уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової Росія стала більш охоче повертати депортованих українських дітей.

Війна в Україні - заяви Путіна

Нещодавно президент Росії заявив, що між РФ та Україною варто створити "демілітаризовану зону" для виведення російської території "з-під вогневої досяжності" України.

Путін почав зловтішатися з приводу опору Росії міжнародним санкціям і нібито економічної стійкості країни, незважаючи на всі зусилля Заходу, щоб перекрити Москві нафтові доходи і позбавити її військових технологій.

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