Російські окупанти перегруповуються та готуються до нових атак на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє керівник прес-служби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков в ефірі телемарафону. "Ми очікуємо його потужних атак як на північному, так і на південному фланзі. На сьогодні сказати, що є в нього якісь поповнення ще не можна. Я так розумію, що втрати ворог все ж таки намагається компенсувати. Однак, він раніше зібрав тут доволі значну кількість і військових, особового складу і техніки. Тому, в нього є ще сили і потужності нас атакувати", - пояснив спікер.
Крім того, за словами Калашнікова, російські війська продовжують застосовувати на цьому напрямку техніку. Щоправда, в невеликій кількості. РФ намагається кулаком вдарити в одну точку нашої оборони, прорвати її та закріпитися. Але окупантам це не вдається.
"Найбільша атака ворога, яку ми спостерігали за останній місяць, це було близько роти - 10 танків та БТРів. Сказати, що це дуже багато, не можна. Адже сьогодні працює аеророзвідка, БПЛА. І коли ми бачимо, що десь він групується, створюється угруповування, звичайно ми туди наносимо вогневе ураження. Тому в нього немає змоги зібрати значний ударний кулак", - сказав Калашніков.
Також, за його словами, комплектація російських підрозділів на цьому напрямку збільшилася в порівнянні з літом 2023 року.
"Підрозділи ворога, які знаходяться на Бахмутському напрямку, укомплектовані приблизно на 50%. Влітку укомплектування було в районі 30%. У листопаді ми спостерігали, як ворог комплектує підрозділи бойовими машинами, артилерією, готуючись до більш активних дій. Тобто вони не повністю укомплектовані, не все нове в них. Однак, у ворога все ж таки є можливості механізовано нас штурмувати", - каже Калашніков.
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Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ Сил оборони у 2023 році залишив певний негативний осад. Він зазначив, що були деякі тактичні помилки, і про це говорять і військові, і політичне командування.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що новий контрнаступ України може розпочатися вже навесні, одразу після того, як повністю вичерпається наступ російських окупантів.